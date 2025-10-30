Pasolini cinquant’anni senza il suo coraggio Una mostra lo ricorda
Non troverete nuove rivelazioni o scoop nella mostra ’ Pasolini. Anatomia di un omicidio ’ che inaugura oggi a Bologna, alla Galleria Modernissimo, ma troverete tanto materiale, tra articoli, fotografie, appunti, audio e video, per approfondire le ultime settimane di vita che hanno preceduto la morte di una delle figure più rilevanti del Novecento. Pier Paolo Pasolini venne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia, sono passati quindi 50 anni e per la Cineteca di Bologna, con un grande atto di impegno civile, è l’occasione per aprire l’archivio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini qui ospitato da oltre 20 anni e raccontare il poeta la cui memoria non è certo andata perduta: come un Che Guevara, il suo volto, la sua personalità, sono diventati mitici, simbolo di libertà e indipendenza intellettuale, anche se troppo spesso non si è andati oltre il ’logo’, non si è preso il tempo necessario per approfondire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Parco delle cascate di Chia celebra Pasolini a cinquant'anni dalla morte, nel luogo del suo sogno
L'alba che non arriva: Pasolini, cinquant'anni dopo la morte
Pasolini, mostra-inchiesta a 50 anni dal delitto - Bologna e la Cineteca ricordano il grande intellettuale con "Anatomia di un omicidio", mostra che ripercorre gli ultimi giorni di vita di PPP e ricostruisce la scena dell'omicidio.
Cinquant'anni fa l'omicidio di Pier Paolo Pasolini - Sono passati 50 anni da quel 2 novembre 1975, quando all'idroscalo di Ostia, sul litorale romano, è stato ucciso Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, autore, regista.
Pasolini, tornano in libreria i due saggi di Dario Bellezza - Era necessario attendere il cinquantenario dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini, per veder tornare in libreria gli scritti di Dario Bellezza (1944-