Pasolini cinquant’anni senza il suo coraggio Una mostra lo ricorda

Non troverete nuove rivelazioni o scoop nella mostra ’ Pasolini. Anatomia di un omicidio ’ che inaugura oggi a Bologna, alla Galleria Modernissimo, ma troverete tanto materiale, tra articoli, fotografie, appunti, audio e video, per approfondire le ultime settimane di vita che hanno preceduto la morte di una delle figure più rilevanti del Novecento. Pier Paolo Pasolini venne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia, sono passati quindi 50 anni e per la Cineteca di Bologna, con un grande atto di impegno civile, è l’occasione per aprire l’archivio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini qui ospitato da oltre 20 anni e raccontare il poeta la cui memoria non è certo andata perduta: come un Che Guevara, il suo volto, la sua personalità, sono diventati mitici, simbolo di libertà e indipendenza intellettuale, anche se troppo spesso non si è andati oltre il ’logo’, non si è preso il tempo necessario per approfondire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

