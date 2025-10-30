Parte l’Ufficio Europa per attrarre fondi europei e promuovere lo sviluppo territoriale
Approvati, ieri, tutti i punti all’ordine del giorno del Comitato dei Sindaci di Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli per l’avvio operativo dell’Ufficio Europa. I temi oggetto di confronto riguardavano lo schema di regolamento per il funzionamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con l’elezione dell’Ufficio di Coordinamento parte la nuova stagione dell’Organismo Congressuale Forense OCF. Molto sud 5/7 (Taranto, Catania, Reggio Calabria, Napoli, Porenza), poche donne 2/7. Fedele Moretti ha molta esperienza politico-forense e istit - facebook.com Vai su Facebook
Parte l'Europa League, Aston Villa, Porto e Roma in pole - Figlia di un dio minore, l'Europa League comincia mercoledì un percorso che porterà le 36 squadre del girone unico alla finale del 20 maggio al Besiktas stadium di Istanbul distribuendo un montepremi ... Secondo ansa.it
Alle 18.45 parte l'Europa League 2025/26: in campo anche l'uomo scudetto Billing - Ecco le formazioni ufficiali delle prime due partite: Nella partita tra danesi e austriaci spicc ala presenza di Philip Billing a centrocampo. Si legge su tuttomercatoweb.com