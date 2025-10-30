Parte la carta Dedicata a te | chi può beneficiare del sostegno da 500 euro e cosa si può acquistare

Dal 30 ottobre è operativa la carta Dedicata a te, la misura rivolta a oltre un milione di beneficiari arrivata al suo terzo anno. Da questa data i beneficiari potranno utilizzare la carta e usufruire degli sconti aggiuntivi previsti negli esercizi commerciali convenzionati. La carta è stata confermata dalla Manovra anche per gli anni 2026 e 2027 e viene definita dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, come un “sostegno vero” e uno “strumento che aiuta le famiglia ad acquistare beni di prima necessità”. Cos’è la carta Dedicata a te e chi può ottenerla. La carta, che prende ufficialmente il via il 30 ottobre, consiste in un contributo per la spesa che è destinato alle famiglie con Isee fino ai 15mila euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Parte la carta Dedicata a te: chi può beneficiare del sostegno da 500 euro e cosa si può acquistare

