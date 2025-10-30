Tempo di lettura: 2 minuti Parole in libertà è un progetto campano che si focalizza sull’uso della scrittura come strumento di consapevolezza e di riscatto sociale. Il progetto, che si rinnova per il quarto anno di seguito, ha consentito negli anni la stampa, a cadenza settimanale, per un totale di 135 pubblicazioni, con una quota annuale pari a 43 pubblicazioni. Parole in libertà è la valorizzazione di un progetto che coinvolge il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la Fondazione Polis, la Fondazione Banco di Napoli, Il Mattino e le Direzioni delle Carceri di Poggioreale e di Secondigliano, che vede settimanalmente decine di volontari effettuare incontri, focalizzati sulla scrittura, con i detenuti di due padiglioni di Poggioreale e con i detenuti-studenti di media ed alta sicurezza di Secondigliano; altre esperienze di scritti pervengono, poi, da detenuti ristretti in altri Istituti Penitenziari della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

'Parole in Libertà': un grido d'allarme dalla carceri che si rinnova per il quarto anno