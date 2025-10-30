Parma vs Bologna decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il derby emiliano mette di fronte i ducali bisognosi di punti salvezza e i felsinei che puntano a rimanere in zona Europa. Parma vs Bologna si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Tardini. PARMA VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali si trovano in una posizione estremamente complessa, occupando il 15esimo posto con appena 7 punti conquistati. La squadra di Cuesta ha vinto solo una volta, pareggiato 4 e perso 3 nelle prime nove giornate, evidenziando una grande difficoltà nel trovare continuità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
