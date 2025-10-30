Parma a Roma il primo gol in trasferta | da qui parte la svolta? Il piano di Cuesta per rilanciare i Ducali dopo un inizio ricco di difficoltà

Parma: il gol fuori casa finalmente arriva, un segnale di svolta. I Ducali dalla sfida contro la Roma vogliono ripartire. I dettagli. Il Parma sembra finalmente aver sfatato un tabù che durava da settimane: la rete fuori casa. Nella partita di ieri sera all’Olimpico, infatti, i crociati sono riusciti a segnare il primo gol stagionale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Riporta sport.sky.it

parma roma primo golRoma-Parma 2-1 LE PAGELLE | Circati ultimo a mollare, Bernabé non c'è - Il difensore si regala la prima gioia in Serie A ma non è servita. Scrive parmatoday.it

parma roma primo golRoma-Parma 2-1: il gol di Circati non basta, crociati sconfitti a testa alta all'Olimpico. Giallorossi primi in classifica, Parma fermo a 7 punti - Foto - I crociati restano fermi a 7 punti in classifica, mentre la Roma balza al primo posto con il Napoli 94' Triplice fischio finale: Roma- Secondo gazzettadiparma.it

