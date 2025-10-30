Parlare della Filo è parlare di teatro il cuore teatrale di Piacenza festeggia 200 anni

«La Filo ha vissuto momenti straordinari. All’inizio del Novecento, per esempio, da lì sono passati tutti i più grandi drammaturghi italiani». È appassionato il racconto del presidente Enrico Marcotti dei 200 anni della Società Filodrammatica Piacentina, compiuti nell’agosto scorso essendo stata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it