Parlare della Filo è parlare di teatro il cuore teatrale di Piacenza festeggia 200 anni

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Filo ha vissuto momenti straordinari. All’inizio del Novecento, per esempio, da lì sono passati tutti i più grandi drammaturghi italiani». È appassionato il racconto del presidente Enrico Marcotti dei 200 anni della Società Filodrammatica Piacentina, compiuti nell’agosto scorso essendo stata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

