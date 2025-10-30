Parla il diesse Pradè C’e da combattere Lecce | vita o morte

Il primo a parlare nel dopo gara di San Siro è Daniele Pradè. Il ds viola è affranto. Tono di voce appena percepibile, ma il concetto è chiaro. "Domenica con il Lecce per noi è questione di vita o di morte, lo devono capire bene anche i ragazzi. Dobbiamo interpretare tutto in una maniera diversa rispetto a quello che abbiamo preparato, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere. Servirà grande senso di responsabilità, nei confronti del presidente che ci sta male e dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo". L’analisi della debacle di San Siro passa quasi in secondo piano e in ogni caso tocca a Stefano Pioli raccontarla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

