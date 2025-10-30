Parità di genere Incontro alla Ginestra di Montevarchi
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Proseguono le attività di “SCIRE – Formazione, incontri e dibattiti nelle biblioteche e negli archivi aretini”, progetto che promuove crescita culturale, partecipazione civica e consapevolezza sociale attraverso percorsi formativi gratuiti e aperti a tutti. Presso la Biblioteca “Ginestra Fabbrica della Conoscenza” di Montevarchi sono in programma due nuove iniziative: “GLOB – Uguali e diversi nella convivenza: identità di genere, pari opportunità e contrasto alla violenza” e “LIT – Alfabetizzazione Digitale e Intelligenza Artificiale per la Cittadinanza Attiva”. Il corso “GLOB”, in linea con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, affronterà i temi della parità di genere, promuovendo una riflessione sui meccanismi culturali e sociali alla base della discriminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
