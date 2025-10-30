Paris Saint Germain-Nizza sabato 01 novembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte
Reduce dall’ennesimo mezzo passo falso il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato in casa contro il sempre ostico Nizza. I parigini hanno lasciato altri 2 punti in quel di Lorient, contro una squadra tosta e dimostratasi ancora una volta ostica anche per una corazzata come quella capitolina. Il gruppo rimane così compatto in alta classifica, ma la tranquillità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dal Pescara al Paris Saint-Germain e poi l’Al-Duhail. Verratti non ha mai giocato in Serie A, ma il centrocampista non chiude a un futuro nel massimo campionato italiano: “Nel calcio non si sa mai, per adesso ho un contratto qui. Sono ancora un po’ giovane - facebook.com Vai su Facebook
, . è . ! @PSG_inside$psgfanclub $PSG $psgfanclubitalia $weareparis $Ligue1 $ligue1plus $Parisiens
Pronostico Paris Saint-Germain vs Nizza – 1 Novembre 2025 - Sabato 1 Novembre 2025, alle ore 17:00, il Parc des Princes ospiterà uno dei match più attesi di Ligue 1. Lo riporta news-sports.it
Paris Saint Germain-Nizza: pronostico e quote, PSG favorito al Parc des Princes l'1/11 - Il Paris Saint Germain si prepara ad ospitare il Nizza il 1 novembre al Parc des Princes di Parigi, alle ore 17:00, per l'undicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Segnala it.blastingnews.com
Ligue 1, al Parco dei Principi il PSG ospita il Nizza per difendere il primato: su Sportbet Dembélé e compagni super favoriti a 1.26, doppietta del Pallone d’Oro 2025 a 4.50 - Ligue 1, il PSG ospita il Nizza per difendere il primato: su Sportbet Dembélé e compagni super favoriti a 1. Secondo agimeg.it