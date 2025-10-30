Parigi oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno – Il match in diretta
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, giovedì 30 ottobre, il fuoriclasse azzurro sfida Francisco Cerundolo al terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il numero due del ranking Atp arriva dall'agile vittoria contro Bergs, mentre l'argentino arriva dal successo contro Kecmanovic. Il match inizierà intorno alle 19. Dove vedere la partita? Sinner-Cerundolo sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
