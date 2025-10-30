Parigi Masters 2025 Sinner-Cerundolo | orario e dove vedere la sfida

Parigi, 30 ottobre 2025 - Dopo l'ottimo debutto, Jannik Sinner vuol continuare il proprio percorso al Parigi Masters per rincorrere quello che sarebbe il primo titolo 1000 della stagione e il conseguente ritorno al numero uno del ranking mondiale. L'altoatesino ha cominciato la propria avventura in terra transalpina mandando al tappeto il belga Zizou Bergs, ko 6-4, 6-2. Negli ottavi di finale della manifestazione, l'azzurro sfiderà l'argentino  Francisco Cerundolo, che è reduce dalle affermazioni ai danni del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-3) e del serbo Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6, 7-6).  I precedenti . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

