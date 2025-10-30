Parigi 2025 p 2 | Sinner fa tremare la regola Tommasi

Per l’ottava volta nelle ultime 9, Jannik Sinner passa il primo turno, la settima successiva ad un titolo conquistato. Il grande Rino sosteneva che, dopo aver alzato una coppa, si tendeva a perdere nel match di entrata la settimana seguente. apparso un po’ stanco, Lorenzo Musetti esce subito nel derby contro Lorenzo Sonego. Ne parliamo in diretta alle 8:30 su TennisMania, il talk di tennis di OA Sport, con analisi, commenti e tutte le ultime news dal circuito ATP e WTA. Iscriviti al canale per non perdere i nostri appuntamenti quotidiani e lascia un like se ami il tennis! #Sinner #Musetti #Sonego #TennisMania #OASport #ATP #Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

