Pari senza gol fra Bologna e Torino

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambe le squadre allungano la loro striscia positiva di risultati. BOLOGNA - Pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino nel match valido per la nona giornata di Serie A. Partita a ritmi bassissimi e con pochissime occasioni sia per la squadra di Italiano che per quella di Baroni, che evitano il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pari senza gol fra bologna e torino

© Ilgiornaleditalia.it - Pari senza gol fra Bologna e Torino

News recenti che potrebbero piacerti

pari senza gol bolognaPari senza gol fra Bologna e Torino - Partita a ritmi bassissimi e con pochissime occasioni sia per la squadra di Italiano che per qu ... Segnala msn.com

pari senza gol bolognaBologna-Torino 0-0. Finale senza emozioni: pari a reti bianche al Dall'Ara - Bologna, 29 ottobre 2025 – Finisce senza reti la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino. sport.quotidiano.net scrive

pari senza gol bolognaIl Bologna non va oltre il pari col Toro: scialbo 0-0 al Dall’Ara - Il turno infrasettimanale non vede i rossoblù brillare, anzi, e così il Toro porta a casa un punto, con una partita di ordine e difesa, ma senza rischiare ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pari Senza Gol Bologna