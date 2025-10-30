Parenzo nazista choc per la frase comparsa sui muri della Sapienza Il conduttore | Vomitevole
“Parenzo nazista”. È la scritta comparsa del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. A segnalarlo il noto conduttore televisivo sulle proprie pagine social. “Per chi ha avuto una nonna in campo di sterminio – commenta, riportando l'accaduto - è semplicemente vomitevole. Vorrei incontrare gli idioti autori di questo schifo e spiegare loro che cos'è stata la Shoah. Evidentemente hanno le idee confuse”. La scritta, intanto, è stata fatta cancellare dalla rettrice dell'ateneo Antonello Polimeni, che subito dopo aver chiamato il giornalista si è fatta attivata per far cancellare la frase antisemita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
