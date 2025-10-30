Parco Cillarese | 1,5 milioni per il potenziamento incarico alla Multiservizi
BRINDISI – Il comune di Brindisi ha stanziato 1,5 milioni di euro per il potenziamento del parco urbano del Cillarese. La Brindisi Multiservizi avrà un ruolo di primo piano nella valorizzazione del polmone verde, tramite l'individuazione del progettista o del gruppo di progettazione, la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
