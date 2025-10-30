Paramount+ | le nuove uscite di novembre | tra commedia riflessione e grandi ritorni

Il catalogo Paramount+ di novembre 2025 si arricchisce di titoli capaci di attraversare generi e sensibilità molto diverse, offrendo un mosaico che spazia dalla commedia d’autore italiana al thriller psicologico britannico, dal dramma sociale al legal americano. Il mese segna soprattutto un addio importante: quello a Vita da Carlo, la serie creata e interpretata da Carlo Verdone che giunge alla sua stagione finale dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Accanto a essa, tornano anche Landman e Matlock, due produzioni statunitensi che esplorano, rispettivamente, le zone grigie del capitalismo contemporaneo e la ricerca di giustizia attraverso l’esperienza e l’umanità di un personaggio fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

