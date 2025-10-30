Paramount Animation Ramsey Naito lascia la carica di presidente
Ancora novità all’interno della dirigenza di Paramount in seguito alla fusione con Skydance. Come ha riportato in anteprima Variety, Ramsey Naito ha lasciato l’incarico di presidente della divisione Animation della casa di produzione. «Concludo questo capitolo davvero speciale», ha scritto in una nota indirizzata allo staff. «Guidare questo incredibile team di talentuosi narratori, artisti e sognatori e osservare la magia che avete creato con la vostra immaginazione e dedizione è stata una delle più grandi gioie della mia vita». La notizia arriva a poche ore di distanza dall’annuncio di un importante piano di licenziamenti, confermato dal Ceo David Ellison, che interesserà 2 mila posti di lavoro in più divisioni, tra cui Cbs News, Nickelodeon e Mtv a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
