Paralimpiadi 2026 | Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera dell’Italia

I due campioni dello sci alpino guideranno la delegazione azzurra nella cerimonia inaugurale di Verona. De Sanctis: “Storie di forza, passione e orgoglio”. L’Italia paralimpica ha scelto i suoi simboli per Milano-Cortina 2026. Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro a portare il tricolore nella cerimonia di apertura dei Giochi, in programma a Verona. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

