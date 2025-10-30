Pappagalli Agapornis e scoiattoli grigi | gli alieni persi o abbandonati curati dal Canc
Torino, 30 ottobre 2025 – Pappagalli Agapornis – tutti li conoscono come Inseparabili – più che parrocchetti verdi dal collare. Sono tra le specie aliene che più di frequente approdano al Canc, il Centro animali non convenzionali di Grugliasco (Torino) diretto da Mitzi Mauthe von Degerfeld, veterinaria che dedica la vita agli animali più strani. Con loro anche scoiattoli grigi e tartarughe trachemis. I pappagalli alieni in Italia. “Di parrocchetti verdi – spiega la direttrice – a noi arrivano pochi esemplari all’anno. Questa specie aliena si concentra soprattutto in città come Roma, Bologna ma anche Genova”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
