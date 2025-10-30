Paperdi Juvecaserta sconfitta da Luiss Roma | perde partita e primato

Tempo di lettura: 4 minuti Una Paperdi Juvecaserta in grande emergenza non riesce a conservare primato ed imbattibilità e nelle batture finali del match è costretta a cedere alla Luiss Roma per 55-59. Senza gli infortunati Laganà e D’Argenzio, con un Lo Biondo appena rientrato dopo due turni di assenza, i bianconeri hanno dato quanto potevano, lottando alla pari con i capitolini, pagando una serata non brillantissima al tiro. Le minori rotazioni hanno contribuito a far perdere lucidità mei momenti finali di cui ha saputo profittare la Luiss per conquistare i due punti in palio. L’avvio dopo il canestro iniziale di Brambilla è di marca Luiss che trova precisione dalla distanza arrivando sul +7 (3-10) dopo 5’23”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

