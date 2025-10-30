Paperdi Juvecaserta in emergenza va ko con la Luiss Roma | FOTO

Una Paperdi Juvecaserta in grande emergenza non riesce a conservare primato ed imbattibilità e nelle battute finali del match è costretta a cedere alla Luiss Roma per 55-59. Senza gli infortunati Laganà e D’Argenzio, con un Lo Biondo appena rientrato dopo due turni di assenza, i bianconeri hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

