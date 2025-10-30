Il Santo Padre ha ricordato i costanti episodi di violenza e sopraffazione a cui assistiamo ogni giorno, per poi aggiungere di credere che questi "siano dovuto anche al vuoto scavato da una società incapace di educare la dimensione spirituale, non solo tecnica, sociale e morale della persona umana". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV esorta gli studenti: “Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia”