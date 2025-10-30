Papa Leone XIV esorta gli studenti | Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia
Il Santo Padre ha ricordato i costanti episodi di violenza e sopraffazione a cui assistiamo ogni giorno, per poi aggiungere di credere che questi "siano dovuto anche al vuoto scavato da una società incapace di educare la dimensione spirituale, non solo tecnica, sociale e morale della persona umana". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
EWTN Italia. LIVE | Trasmettiamo il Giubileo del Mondo Educativo – Udienza di Papa Leone XIV agli studenti.
Udienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. Scrive lalucedimaria.it
Papa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica: «Solo la verità salva dalla morte interiore» - Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravis ... Lo riporta panorama.it
Papa Leone XIV: designare nuove mappe di Speranza con l’Educazione. Lo Studio renda capaci di uno Sguardo nuovo, d’insieme, camminando in piedi - Leone XIV riporta la Chiesa a pensare con mente limpida e cuore puro, perché solo una Chiesa che pensa in piedi potrà camminare dietro a Cristo. Riporta korazym.org