Papa Leone agli studenti | Siate costruttori di pace e non lasciate che l’algoritmo scriva la vostra storia

Papa Leone XIV ha incontrato nell'Aula Paolo VI gli studenti partecipanti al Giubileo del mondo educativo, arrivati da tutto il mondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rivedi l’Udienza Generale di Papa #LeoneXIV di oggi #29ottobre sulla nostra App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV agli educatori: “Disegnare nuove mappe di speranza” in un mondo complesso e frammentato - Nel giorno del 60° anniversario della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (28 ottobre 1965), dedicata all’educazione cattolica, papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima Lettera apostolic ... Secondo tecnicadellascuola.it

Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica sull'educazione - Prima di iniziare la Messa con gli studenti delle Università Pontificie, nella Basilica Vaticana Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" che sarà resa pubbl ... Da acistampa.com

Papa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica: «Solo la verità salva dalla morte interiore» - Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravis ... Secondo panorama.it