Papa Leone agli studenti | Siate costruttori di pace e non lasciate che l’algoritmo scriva la vostra storia Non fermatevi sugli smartphone

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha incontrato nell'Aula Paolo VI gli studenti partecipanti al Giubileo del mondo educativo, arrivati da tutto il mondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

papa leone agli studentiLeone XIV agli studenti: non lasciate che la tecnologia usi voi, umanizzate il digitale - Ci vivete dentro, e non è un male: ci sono opportunità enormi di studio e comunicazione. Segnala msn.com

Papa Leone XIV agli educatori: “Disegnare nuove mappe di speranza” in un mondo complesso e frammentato - Nel giorno del 60° anniversario della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (28 ottobre 1965), dedicata all’educazione cattolica, papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima Lettera apostolic ... Si legge su tecnicadellascuola.it

papa leone agli studentiPapa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica sull'educazione - Prima di iniziare la Messa con gli studenti delle Università Pontificie, nella Basilica Vaticana Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" che sarà resa pubbl ... Secondo acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Agli Studenti