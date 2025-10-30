Paolo Lorenzi sul duello Sinner-Alcaraz | Carlos ancora indietro a Sinner a Torino ma diventerà competitivo indoor

La clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000 di Parigi ha riacceso la lotta per la prima posizione nel ranking a fine anno. Jannik Sinner ha infatti la possibilità di chiudere lui al numero uno del mondo, sfruttando prima il torneo parigino e poi soprattutto le ATP Finals di Torino, dove secondo Paolo Lorenzi l’altoatesino si presenta da assoluto favorito e anche abbastanza in vantaggio nello scontro con il grande rivale. In un’intervista a SuperTennis, il direttore degli Internazionali d’Italia ed ex giocatore tra i primi 40 del mondo ha parlato proprio del duello tra Sinner e Alcaraz in vista delle Finals e della differenza tra loro sul cemento indoor: “A Torino non mi aspetto che Alcaraz sia ancora al livello di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

