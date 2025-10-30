Paola Barale | Gli uomini? Mi piacciono afroamericani non per il tronchetto della felicità… Io sono ancora croccante

La partecipazione al nuovo reality The Traitors condotto da Alessia Marcuzzi è stata l'occasione per ripercorrere la vita professionale di Paola Barale che, dopo aver detto tanti no, stavolta ha deciso di mettersi in gioco come concorrente in questo tipo di programma: "Per me non è un reality. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Ricordare le perle e buttare via le porcherie" Cosa ha detto Raz Degan su Paola Barale a Ciao Maschio - facebook.com Vai su Facebook

Gianni Sperti torna a Uomini e Donne: chi è, carriera e vita privata/ L’amore con Paola Barale - Dopo tre mesi di assenza, il pubblico potrà di nuovo seguire le avventure delle dame e cavalieri del Trono Over, nonché dei ... Segnala ilsussidiario.net

Gianni Sperti, l'amore con Barale, i ritocchini, la truffa dopo La Talpa, la depressione: «Io omosessuale? Non lo dirò mai» - «Dopo la separazione, non riuscivo più a dormire, non stavo bene», ha confessato Sperti a Verissimo ... Da leggo.it

Gianni Sperti, l'amore con Barale, i ritocchini, la truffa dopo La Talpa, la depressione: «Io omosessuale? Non lo dirò mai» - Gianni Sperti ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua vita privata. Lo riporta leggo.it