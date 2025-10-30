Paola Barale | Gerry Scotti unico erede di Mike E parla di Samira

Erano gli anni ‘80 quando il pubblico italiano ha imparato ad amare La Ruota della Fortuna: al fianco di Mike Bongiorno, per sette anni, c’era una giovanissima Paola Barale, diventata in poco tempo uno dei volti simbolo della tv anni ’90. Oggi il game show è tornato in onda con Gerry Scotti alla conduzione, e Paola Barale ricorda Mike non avendo dubbi su chi sia il vero erede del re dei quiz. E tra un tuffo nel passato e uno sguardo al presente, non manca un commento su Samira Lui, il nuovo volto della Ruota della Fortuna. Paola Barale, le parole su Gerry Scotti. Gli anni ’90 hanno segnato l’apice di una televisione che oggi sembra un ricordo lontano: grandi show del prime time, conduttori iconici e un pubblico che viveva la tv come un appuntamento quotidiano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paola Barale: “Gerry Scotti unico erede di Mike”. E parla di Samira

Approfondisci con queste news

"Ricordare le perle e buttare via le porcherie" Cosa ha detto Raz Degan su Paola Barale a Ciao Maschio - facebook.com Vai su Facebook

“Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me. Il ruolo della donna va cambiato, mi piacerebbe che alla Ruota si sdoganasse la valletta”: così Paola Barale - L'ex valletta di Mike Bongiorno racconta la sua esperienza a The Traitors Italia e commenta il trattamento riservato a Samira ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono per la vincita da 200mila euro a "La Ruota della Fortuna" - A "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti e Samira Lui si lasciano andare all'emozione di fronte alla vincita da 200mila euro che ha segnato il gioco finale di Veronica, giovane operaia della provincia ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

La ruota della fortuna e la tenerezza di Gerry Scotti e Samira Lui che scoppiano in lacrime per l'emozione - Mentre a Domenica In Teo Mammucari li prende in giro, i protagonisti de La ruota della fortuna danno una lezione di umanità e di empatia. vanityfair.it scrive