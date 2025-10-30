Paola Barale | Alla soglia dei 60 anni un po’ mi dispiace diventare grande ma sono ancora croccante

Protagonista del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, condotto da Alessia Marcuzzi e in arrivo sulla piattaforma il prossimo 30 ottobre, Paola Barale si racconta in un’intervista a La Repubblica. “La vita è stata generosa con me” afferma la showgirl, anche se non sono mancati, come ovvio che sia, momenti di difficoltà: “Ho perso mia mamma a marzo, aveva 85 anni, me la sono goduta. È tragico, ma non è come affrontare un lutto da ragazzina”. Sull’età Paola Barale dichiara: “Un po’ mi dispiace diventare grande ma me ne faccio una ragione; se non puoi combattere un nemico, cerchi di allearti con lui. 🔗 Leggi su Tpi.it

