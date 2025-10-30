Panico da chip | l' auto va in tilt con lo stop cinese

Il blocco delle forniture di microchip Nexperia dalla Cina, deciso da Pechino in ritorsione alla presa di controllo dell'azienda, con sede legale a Nimega, in Olanda, da parte del governo dell'Aja, togliendola alla società cinese Wingtech, può mettere in ginocchio l'industria automobilistica europea. Perciò l'Unione Europea cerca di negoziare. Ieri un comunicato della Commissione europea diceva che «il commissario al Commercio Maroš Šefcovic è in contatto con funzionari cinesi e olandesi per arrivare a una soluzione». L'Associazione Europea Costruttori di Automobili, Acea, ha evocato lo stop imminente della produzione di auto: «La carenza di fornitura dei chip usati nelle centraline dei veicoli sta colpendo duramente le case automobilistiche». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

