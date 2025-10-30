Pandorogate Chiara Ferragni offre 5mila euro ma l’associazione non si ritira dal processo | Cifra irrisoria

Dopo i 500 euro a una 76enne di Avellino, Chiara Ferragni fa per 10 e ne offre 5mila all’associazione Casa del consumatore. In cambio la richiesta è sempre la stessa: rinunciare a costituirsi parte civile nel processo dove l’influencer è imputata di truffa aggravata, per la vicenda del cosiddetto pandorogate. Come riporta Il Giorno, la risposta dell’associazione è stato un secco no, accompagnato da un comunicato: «Abbiamo proposto a Chiara Ferragni di rinunciare alla nostra richiesta danni e costituzione di parte civile, a fronte non di denaro, ma di uno o due reel social per dimostrare il suo ravvedimento e impegno nel far conoscere un’app dedicata ai consumatori». 🔗 Leggi su Open.online

