Pandoro Pink Christmas | Chiara Ferragni pronta a risarcire nonna Adriana

Secoloditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferrani è pronta a risarcire nonna Adriana, che aveva acquistato alcuni pandori “Pink Chrismas” e che, lo scorso settembre si è costituita parte civile nel procedimento in cui l’influencer è imputata, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata (dall’uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ (Natale 2022) e ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022)’ poi finite al centro di un’indagine della Procura di Milano. Si va infatti verso un accordo tra le parti, quantificato simbolicamente in circa 500 euro e che porterebbe alla chiusura del contenzioso individuale con la revoca formale dell’istanza da parte della signora Adriana, già dal 4 novembre, data in cui è fissata la prossima udienza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

pandoro pink christmas chiara ferragni pronta a risarcire nonna adriana

© Secoloditalia.it - Pandoro “Pink Christmas”: Chiara Ferragni pronta a risarcire nonna Adriana

Approfondisci con queste news

pandoro pink christmas chiaraChiara Ferragni risarcirà un'anziana che aveva comprato il pandoro Balocco con 500 euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chiara Ferragni risarcirà un'anziana che aveva comprato il pandoro Balocco con 500 euro ... Scrive tg24.sky.it

pandoro pink christmas chiaraPandoro Gate, la svolta: Chiara Ferragni pronta a risarcire un’anziana, ecco quanto riceverà - Chiara Ferragni verso un accordo con nonna Adriana nel caso Pandoro. donnaglamour.it scrive

pandoro pink christmas chiaraPandoro-gate, accordo in vista tra Chiara Ferragni e la signora Adriana - Pandoro “Pink Christmas” e Chiara Ferragni: l’influencer trova un accordo con una consumatrice? Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pandoro Pink Christmas Chiara