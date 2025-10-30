Pandoro Pink Christmas | Chiara Ferragni pronta a risarcire nonna Adriana
Chiara Ferrani è pronta a risarcire nonna Adriana, che aveva acquistato alcuni pandori “Pink Chrismas” e che, lo scorso settembre si è costituita parte civile nel procedimento in cui l’influencer è imputata, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata (dall’uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ (Natale 2022) e ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022)’ poi finite al centro di un’indagine della Procura di Milano. Si va infatti verso un accordo tra le parti, quantificato simbolicamente in circa 500 euro e che porterebbe alla chiusura del contenzioso individuale con la revoca formale dell’istanza da parte della signora Adriana, già dal 4 novembre, data in cui è fissata la prossima udienza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
