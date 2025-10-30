Pandoro gate l' associazione dei consumatori rifiuta i 5mila euro di Chiara Ferragni | Offerta irrisoria andiamo a processo

L'associazione Casa del consumatore ha rifiutato la proposta di Chiara Ferragni: 5mila euro di ‘risarcimento’ per la presunta truffa del pandoro Balocco. Lo fa sapere il portavoce, Giovanni Ferrari, che ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo milanese. La proposta rifiutata“In questi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

