Pandoro Gate Chiara Ferragni offre 5.000 euro a un’associazione perché non sia parte civile e ottiene un secco rifiuto

Milano, 2025 – "No, grazie, andiamo avanti". È questa l'ideale risposta che la Casa del Consumatore, l'associazione che ha chiesto di essere parte civile nel processo che vede indagata Chiara Ferragni, ha dato alla influencer, che aveva offerto al sodalizio una cifra "di cinquemila euro" per evitare di partecipare al processo, dove l'imprenditrice digitale deve rispondere di truffa aggravata per il caso pandoro. Lo rende noto l'associazione stessa e lo confermano fonti legali. Chiara Ferragni, 37 anni, mostra il pandoro Balocco natalizio Pink Christmas Botta.e risposta. "Abbiamo proposto a Chiara Ferragni di rinunciare alla nostra richiesta danni e costituzione di parte civile, a fronte non di denaro, ma di uno o due reel social per dimostrare il suo ravvedimento e impegno nel far conoscere un'app dedicata ai consumatori che stiamo realizzando con fondi pubblici nell'ambito di un progetto che il ministero delle Imprese e del Made in Italy ci ha appena approvato.

