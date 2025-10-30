Pallavolo VSM Costantinopoli pronta alla nuova stagione di Prima Divisione

Si avvicina il via del campionato di Prima Divisione e la Volley S. Maria di Costantinopoli è pronta ad affrontare una nuova entusiasmante stagione. Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, la società ha confermato alla guida tecnica  Antonio Libraro, affiancato in questa stagione da  Giovanni Pagliuca, che dopo l'esperienza da giocatore passa nello staff come  vice allenatore. La rosa giallorossa si presenta competitiva e rinnovata, con un mix di esperienza e gioventù che lascia ben sperare per un campionato di vertice. Tanti i volti già noti:  Carmine Bibbò, Fabio Coppola, Antonio Cardone, Ruggiero Giannini, Francesco Zuzolo, Piero Viglione, Cristian Casaretti, Andrea Maria Pica, Luca Bibbò  e  Francesco Libraro.

