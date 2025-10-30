Pallanuoto Savona vince e resta a punteggio pieno in Euro Cup Trieste sconfitto dallo Szolnoki
Alterne fortune per le squadre italiane impegnate nella seconda giornata dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: il Savona vince in casa contro i serbi del Sabac per 17-12 e resta da solo in testa al Girone D a punteggio pieno, mentre il Trieste viene sconfitto in trasferta dai magiari dello Szolnoki, vittoriosi per 16-14, e resta a quota 3, scivolando in seconda posizione nel Girone B. Il Savona vince contro i serbi del Sabac per 17-12 al termine di una partita complicata, risoltasi in favore dei liguri soltanto grazie ad un ultimo quarto travolgente. Nella prima frazione inizio pessimo dei padroni di casa, che dopo meno di 4? sono sotto 1-4, poi nel finale arriva una prima reazione che porta i liguri dal 2-5 al 4-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#pallanuoto dopo il vittorioso esordio europeo di Berlino, giovedì prossimo la Rari Nantes Savona riceve alla “Zanelli” i serbi del VK Šabac Elixir - facebook.com Vai su Facebook
Allievi “A” | 1ª Fase - 1ª Giornata RN Savona RN Imperia 27-7 #pallanuoto #giovanili #allievi - X Vai su X
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: tutto facile nell’anticipo dell’infrasettimanale per Pro Recco e RN Savona - Neanche due giorni di stop e subito in acqua: da sabato a martedì, si apre ... Scrive oasport.it
A1 M. Recco e Brescia ok, Savona sul velluto. La Roma Vis Nova vince ai rigori - Tutte le squadre in vasca al sabato per la seconda giornata del campionato di serie A1 maschile. Segnala federnuoto.it
Savona, vasca ridotta, rigori e nuove regole. La Rari Nantes riparte con la Florentia - La Serie A1 maschile di pallanuoto è pronta a scattare con la 107ª edizione del campionato. Lo riporta ilsecoloxix.it