Alterne fortune per le squadre italiane impegnate nella seconda giornata dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: il Savona vince in casa contro i serbi del Sabac per 17-12 e resta da solo in testa al Girone D a punteggio pieno, mentre il Trieste viene sconfitto in trasferta dai magiari dello Szolnoki, vittoriosi per 16-14, e resta a quota 3, scivolando in seconda posizione nel Girone B. Il Savona vince contro i serbi del Sabac per 17-12 al termine di una partita complicata, risoltasi in favore dei liguri soltanto grazie ad un ultimo quarto travolgente. Nella prima frazione inizio pessimo dei padroni di casa, che dopo meno di 4? sono sotto 1-4, poi nel finale arriva una prima reazione che porta i liguri dal 2-5 al 4-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, Savona vince e resta a punteggio pieno in Euro Cup. Trieste sconfitto dallo Szolnoki