Pallanuoto | quinta giornata per la Serie A1 big match tra Savona e AN Brescia
Quinto turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto che si protrarrà per cinque giorni. Si comincia domani sera, con il derby di Napoli nell’anticipo, conclusione martedì 4 novembre, a causa degli impegni di alcune compagini nelle coppe europee. Detto della stracittadina tra Posillipo e Canottieri Napoli, che ha sicuramente il suo fascino, il match più atteso è certamente quello di domenica 2 novembre tra RN Savona e AN Brescia, due delle tre compagini che sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Sarà spettacolo assicurato in terra ligure. Pronta ad approfittare di qualunque risultato è la Pro Recco, che volerà in trasferta in Sicilia con il Telimar. 🔗 Leggi su Oasport.it
