Pallanuoto | quinta giornata per la Serie A1 big match tra Savona e AN Brescia

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinto turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto che si protrarrà per cinque giorni. Si comincia domani sera, con il derby di Napoli nell’anticipo, conclusione martedì 4 novembre, a causa degli impegni di alcune compagini nelle coppe europee. Detto della stracittadina tra Posillipo e Canottieri Napoli, che ha sicuramente il suo fascino, il match più atteso è certamente quello di domenica 2 novembre tra RN Savona e AN Brescia, due delle tre compagini che sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Sarà spettacolo assicurato in terra ligure. Pronta ad approfittare di qualunque risultato è la Pro Recco, che volerà in trasferta in Sicilia con il Telimar. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallanuoto quinta giornata per la serie a1 big match tra savona e an brescia

© Oasport.it - Pallanuoto: quinta giornata per la Serie A1, big match tra Savona e AN Brescia

Approfondisci con queste news

pallanuoto quinta giornata seriePallanuoto: quinta giornata per la Serie A1, big match tra Savona e AN Brescia - Quinto turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto che si protrarrà per cinque giorni. Si legge su oasport.it

Pallanuoto, il TeLiMar in trasferta a Trieste cede ai giuliani per 22-13 - I l TeLiMar incassa una sconfitta fin troppo severa rispetto a quanto visto in vasca, contro una ... Lo riporta livesicilia.it

pallanuoto quinta giornata serieA1 M. Vis Nova-Ortigia 16-14. Barelli premia la società romana - La quinta giornata del campionato di serie A1 maschile si è aperta venerdì allo Stadio del Nuoto di Monterotondo con il successo della Roma Vis Nova Pallanuoto 16- Segnala federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Quinta Giornata Serie