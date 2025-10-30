Pallanuoto il Brescia cede in casa ai campioni in carica del Ferencvaros in Champions League

L’ AN Brescia nella seconda giornata del Girone C della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile cede il passo ai campioni in carica magiari del Ferencvaros, che passano in casa dei lombardi per 17-21 e si portano da soli in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre la compagine italiana viene agganciata in seconda posizione a quota 3 dai romeni dell’Oradea, vittoriosi per 14-7 contro i montenegrini del Primorac Kotor. Nel primo quarto avvio da incubo per i lombardi, che dopo poco più di 5? sono sotto 0-5, prima che un accenno di reazione porti lo score sul 2-5. Nella seconda frazione i padroni di casa vanno a -2 sul 3-5, ma pronta arriva la risposta ospite, con i magiari che tornano a +4 sul 3-7 e poi sul 4-8, sul 5-9 e sul 6-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il Brescia cede in casa ai campioni in carica del Ferencvaros in Champions League

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

@waterpolocl La prima sfida di Champions League davanti al pubblico di Mompiano: il sipario si alza domani alle 20.30 #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto #Vizilabda Vai su Facebook

Dal basket al rugby, dalla pallanuoto al volley: la Brescia che vince | Giornale di Brescia - X Vai su X

Pallanuoto, il Brescia cede in casa ai campioni in carica del Ferencvaros in Champions League - 2026 di pallanuoto maschile cede il passo ai campioni in carica magiari del ... Segnala oasport.it

Pallanuoto, il TeLiMar Palermo cade in casa dell’AN Brescia 18-7 - Nella terza giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto, f inisce 18- Come scrive livesicilia.it

A1 M. Savona, Brescia e Recco top. Barelli premia la Vis Nova - Il Banco BPM Savona, il Brescia e la Pro Recco fanno cinque su cinque e guidano la classifica a quota 15. Scrive federnuoto.it