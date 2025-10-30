Pallanuoto femminile tutto facile per l' Ekipe Orizzonte nel derby contro la Brizz Nuoto
L’Ekipe Orizzonte vince il derby etneo di campionato contro la Brizz Nuoto, superando per 23-5 le acesi alla piscina Francesco Scuderi di via Zurria (CT) nel recupero del quarto turno di Serie A1 di pallanuoto femminile.Prestazione positiva delle rossazzurre, avanti 6-2 già a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Rapallo Pallanuoto Femminile. Trent Reznor & Atticus Ross · Challengers [MIXED] (Challengers Soundtrack). Un weekend da ricordare: energia, emozione, un esordio in Champions che segna la storia del nostro club Ma non c’è tempo per riposare, quest - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, serie A1 femminile: Cosenza - Rapallo Pallanuoto 9-16 - X Vai su X
Pallanuoto femminile, tutto facile per l'Ekipe Orizzonte nel derby contro la Brizz Nuoto - 2 già a fine primo tempo, con il successo finale ipotecato al termine della seconda frazione ... Da cataniatoday.it
Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco nella seconda giornata di Champions League, battuto lo Jadran 16-7 - Seconda partita, seconda vittoria per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di pallanuoto. Si legge su oasport.it
Pallanuoto femminile, il Rapallo va in vetta alla Serie A1. Successi di Orizzonte e SIS Roma - 2026 di pallanuoto femminile spaccano definitivamente in due la classifica, con ... Da oasport.it