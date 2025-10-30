Pallanuoto femminile il Rapallo va in vetta alla Serie A1 Successi di Orizzonte e SIS Roma
I posticipi della quarta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile spaccano definitivamente in due la classifica, con le prime quattro che si staccano dalla concorrenza dopo le affermazioni odierne di Rapallo, Orizzonte e SIS Roma. Tutto secondo pronostico nelle sfide giocate oggi per gli impegni in Champions League dello scorso fine settimana di liguri, etnee e capitoline: il Rapallo aggancia nuovamente in vetta alla classifica Trieste a quota 11 in virtù della larga vittoria ai danni del Nautilus Civitavecchia, sconfitto per 22-6. Alle spalle delle prime due della classe c’è un’altra coppia che condivide il terzo posto a quota 10, composta da L’Ekipe Orizzonte, che domina il derby siciliano battendo a domicilio la Brizz Nuoto per 5-23, e dalla SIS Roma, che annichilisce il malcapitato Bogliasco, sconfitto per 18-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
