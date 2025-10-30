Al momento l’Ente Palio non risponde alla lettera recapitata martedì dal rione Fortezza, che chiede l’applicazione immediata del regolamento dello statuto del Palio sul caso di doping che ha interessato il rione Valle, con un vogatore dell’equipaggio vincente il 15 agosto risultato positivo al controllo antidoping. La Fortezza sostiene che i tempi per le controanalisi siano terminati e chiede l’assegnazione del Palio al secondo classificato, ovvero gli stessi rossogialloverdi. Per l’organo del Palio parlare è prematuro, ma nel frattempo interviene il sindaco Arturo Cerulli. "Noi non abbiamo nessun elemento certo – dice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio e doping. Il sindaco: "Aspettiamo"