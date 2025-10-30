anale 5 continua a puntare sui reality, nonostante l’attuale edizione del Grande Fratello Nip stia registrando ascolti deludenti e un interesse quasi generale molto basso. L’edizione dei 25 anni dal debutto, pensata come un ritorno alle origini, si sta rivelando un vero e proprio buco nell’acqua. Ascolti in calo e palinsesto sotto pressione. I numeri del serale sono mediocri e le strisce quotidiane, tra Canale 5 e Italia 1, non hanno portato giovamento al palinsesto. Anche Mediaset Extra non sembra decollare, seguito praticamente solo dai parenti e dagli amici degli inquilini della Casa. Il doppio appuntamento per ottimizzare gli investimenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Palinsesto Canale 5 in fibrillazione: staffetta Grande Fratello, Isola dei Famosi e GF?Vip