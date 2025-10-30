Palinsesto Canale 5 in fibrillazione | staffetta Grande Fratello Isola dei Famosi e GF?Vip
anale 5 continua a puntare sui reality, nonostante l’attuale edizione del Grande Fratello Nip stia registrando ascolti deludenti e un interesse quasi generale molto basso. L’edizione dei 25 anni dal debutto, pensata come un ritorno alle origini, si sta rivelando un vero e proprio buco nell’acqua. Ascolti in calo e palinsesto sotto pressione. I numeri del serale sono mediocri e le strisce quotidiane, tra Canale 5 e Italia 1, non hanno portato giovamento al palinsesto. Anche Mediaset Extra non sembra decollare, seguito praticamente solo dai parenti e dagli amici degli inquilini della Casa. Il doppio appuntamento per ottimizzare gli investimenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi su #Telefriuli ? (canale 11 del digitale terrestre) Streaming su: https://www.telefriuli.it/streaming/ I programmi di oggi: www.telefriuli.it/palinsesto - facebook.com Vai su Facebook
Variazione di palinsesto Canale 5 25/09: La notte nel cuore al posto di Sal Da Vinci - Questa settimana La notte nel cuore raddoppia con due appuntamenti su Canale 5: stasera, giovedì 25 settembre, e domenica in prima serata. it.blastingnews.com scrive
Palinsesto Mediaset, "Io Canto Family" e "Buongiorno, Mamma" si scambiano di giorno: ribaltata la prima serata di Canale 5. Cosa succede a Raoul Bova e Michelle Hunziker - Il 24 settembre "Io Canto Family" occuperà la prima serata di Canale 5, dopo che la scorsa settimana è andata in onda la prima puntata. Come scrive ilmessaggero.it
Palinsesto Mediaset, il concerto di Sal Da Vinci "in frigo" e La notte nel cuore in prima serata. Canale 5 corre ai ripari per fronteggiare il debutto de La ricetta della felicità - Davide Maggio ricorda come solo giovedì scorso l'evento di Elodie a San Siro si è fermato al 10% di share ... Come scrive ilmessaggero.it