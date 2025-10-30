Palermo-Pescara undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero vogliono tornare alla vittoria per restare nelle zone alte della classifica, mentre gli abruzzesi cercano una scossa per allontanarsi dalle posizioni pericolose. Palermo-Pescara si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Barbera. PALERMO-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Periodo di luci e ombre per i siciliani che, nelle ultime quattro partite, hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Adesso la squadra di INzaghi vuole tornare al successo perchè non può nascondere l’obiettivo della promozione in massima serie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

