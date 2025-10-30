Palermo Inzaghi chiede ai suoi di ripartire | Quando perdo non dormo la notte diamo tutti qualcosa in più

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria per scacciare via gli ultimi due passi falsi consecutivi e festeggiare alla grande il compleanno del club: sabato sera, alle 19.30, il Palermo riceverà al Barbera il Pescara nel giorno dei festeggiamenti per il 125esimo anno di vita della squadra. Una partita nella quale i rosanero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

palermo inzaghi chiede suoiPalermo, Inzaghi chiede ai suoi di ripartire: “Quando perdo non dormo la notte, diamo tutti qualcosa in più” - 30) contro il Pescara al Barbera: “Dalle sconfitte possiamo uscire rafforzati, dobbiamo crescere tutti: serve soltanto lavorar ... palermotoday.it scrive

palermo inzaghi chiede suoiIl Palermo cade per la prima volta in campionato, sconfitta 1-0 a Catanzaro: Cisse stende i rosanero - La squadra di Inzaghi perde la propria imbattibilità e scivola al quarto posto: prestazione deludente e sottotono, decide la rete dell'attaccante calabrese a fine primo tempo. Lo riporta today.it

palermo inzaghi chiede suoiCorriere dello Sport: “Inzaghi chiede fiducia «Il Palermo crescerà»” - L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha voluto chiarire lo stato d’animo del gruppo e le prospettive rosanero alla vigilia della sfida di alta classifica contro il Monza. Si legge su mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Inzaghi Chiede Suoi