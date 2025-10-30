Paleari è il migliore dei granata Casadei corre e lotta Adams spreca

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025

Paleari 7 Vola al 26’ del primo tempo a togliere dall’incrocio una conclusione dal limite di Lykogiannis e si ripete su Bernardeschi a inizio ripresa. Attento in un paio di uscite. Tameze 6 Un giallo evitabile, ma pure tanta applicazione. Se Cambiaghi non si accende mai è perchè il difensore gli concede poco campo per prendere velocità. Maripan 6,5 Cancella Dallinga e non disdegna qualche sortita in fase di impostazione. Nessuna sbavatura. Coco 6,5 Solido e sempre ordinato dietro, pericoloso sulle palle inattive: non soffre Bernardeschi e neppure Orsolini. Pedersen 6,5 Le poche sortite granata del primo tempo passano dalle sue sgasate sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

