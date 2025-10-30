Anche quest'anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri patrocina la campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno "La prevenzione è il nostro capolavoro" dell'associazione di promozione della salute femminile Susan G. Komen Italia. La presidenza del Consiglio ha cisì disposto l'illuminazione di colore rosa della facciata principale di Palazzo Chigi, per domani, dalle 00,01 alle 23,59, ad esclusione delle ore diurne. "Con oltre 56 mila nuovi casi l'anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. L'incidenza è in continuo aumento e sebbene si tratti di tumori altamente curabili, restano comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale", spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Palazzo Chigi illuminato di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori