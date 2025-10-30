Palazzo Chigi illuminato di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri patrocina la campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno "La prevenzione è il nostro capolavoro" dell'associazione di promozione della salute femminile Susan G. Komen Italia. La presidenza del Consiglio ha cisì disposto l'illuminazione di colore rosa della facciata principale di Palazzo Chigi, per domani, dalle 00,01 alle 23,59, ad esclusione delle ore diurne. "Con oltre 56 mila nuovi casi l'anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. L'incidenza è in continuo aumento e sebbene si tratti di tumori altamente curabili, restano comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale", spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

palazzo chigi illuminato di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori

© Iltempo.it - Palazzo Chigi illuminato di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori

Leggi anche questi approfondimenti

palazzo chigi illuminato rosaPalazzo Chigi illuminato di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori - Anche quest'anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri patrocina la campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno "La prevenzione ... iltempo.it scrive

Palazzo Chigi: illuminato di viola per giornata tumore al seno metastatico - La Presidenza del Consiglio dei Ministri "aderisce alla campagna per la Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, illuminando ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Chigi Illuminato Rosa