Palazzo Chigi dopo il no al Ponte | Attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti Salvini | Spero non sia vendetta per la giustizia
La Corte dei Conti: «Ci siamo espressi su profili strettamente giuridici della delibera Cipess. Rispettare i magistrati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ponte sullo Stretto, Meloni convoca riunione d'urgenza a Palazzo Chigi - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, Meloni convoca riunione a palazzo Chigi - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi. E l'Anm dopo le chat piange pure: solidarietà alla Corte di conti - È in corso a palazzo Chigi la riunione convocata dalla premier Giorgia Meloni dopo lo stop arrivato dalla Corte dei Conti sul progetto ... Come scrive iltempo.it
Ponte sullo Stretto: riunione a Palazzo Chigi dopo lo stop della Corte dei conti - Il governo valuta come procedere dopo il no della Corte dei Conti alla delibera del Cipess. Scrive notizie.it
Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della Corte dei Conti. Salvini: "Siamo tranquilli" - Il governo prosegue compatto sul ponte sullo Stretto di Messina nonostante lo stop della Corte dei conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Scrive tg.la7.it