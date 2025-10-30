Palaia da paura
Venerdì 31 ottobre 2025 il borgo medievale di Palaia si trasforma per “Palaia da Paura” nella tenebrosa serata di Halloween. Dalle ore 18:00 il paese si animerà con fantasmi, streghe, zombie, cimiteri e scheletri, in un’atmosfera spettrale adatta a grandi e piccoli (ma solo ai più temerari!). Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Parrocchia di Palaia e Partino. Mr.Rain · SUPEREROI. Festa Inizio anno # Santa Messa alla Pieve#26 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Palaia diventa il sedicesimo Comune sostenibile toscano - Oggi due iniziative hanno sancito l'ingresso dell'ente in provincia di Pisa nell'associazione che monitora, raccoglie e racconta buone pratiche ... Secondo ansa.it