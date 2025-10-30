Pakistan emergenza inquinamento a Lahore | in strada i cannoni antismog
Le autorità del Pakistan hanno ampliato l'uso dei cannoni antismog nella città orientale di Lahore, nel tentativo di combattere l'inquinamento atmosferico. Più di una dozzina di dispositivi montati su camion hanno attraversato la città, spruzzando acqua nebulizzata per aiutare a depositare la polvere e le particelle sospese nell'aria. Un tempo conosciuta come la “Città dei Giardini” per i suoi rigogliosi paesaggi dell'era Mughal, Lahore ha perso gran parte del suo verde a causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica, e ora ogni inverno lotta sotto un cielo grigio e tossico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Il grande assente di fronte all’emergenza abitativa è l’amministrazione comunale di Bologna. Le politiche abitative della giunta Lepore e della... - facebook.com Vai su Facebook
Pakistan: emergenza inquinamento a Lahore, utilizzati i cannoni antismog - (LaPresse) Quest'inverno le autorità del Pakistan hanno ampliato l'uso dei cannoni antismog nella città orientale di Lahore, nel tentativo ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Pakistan, contro l’inquinamento imposto un blocco quasi totale delle attività all’aperto - Nella regione del Punjab in Pakistan, la più popolosa del paese, è stato imposto un blocco quasi totale delle attività all’aperto per contrastare l’emergenza inquinamento. Segnala greenme.it
“Cannoni anti-smog” in azione per combattere l’inquinamento che soffoca Lahore - Camion speciali spruzzano acqua nebulizzata per abbattere le polveri sottili nella metropoli più inquinata del Pakistan, dove i cittadini chiedono soluzioni durature ... Scrive msn.com