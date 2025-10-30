Pakistan cannoni anti-smog in azione a Lahore

Quest’inverno le autorità del Pakistan hanno ampliato l’uso dei cannoni anti-smog nella città orientale di Lahore, nel tentativo di combattere l’inquinamento atmosferico. Più di una dozzina di dispositivi montati su camion hanno attraversato la città, spruzzando acqua nebulizzata per aiutare a depositare la polvere e le particelle sospese nell’aria. Un tempo conosciuta come la “Città dei Giardini” per i suoi rigogliosi paesaggi dell’era Mughal, Lahore ha perso gran parte del suo verde a causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica, e ora ogni inverno lotta sotto un cielo grigio e tossico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

